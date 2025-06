Carol e Tali falam de estratégias de jogo e tentam reduzir aliados | Power Couple

No Quarto Abacaxi, Carol e Tali conversam sobre as estratégias de jogo daqui para frente. A judoca se mostrou incomodada com a vinda dos participantes que têm algum tipo de embate com o outro grupo. “O jogo vai ficar assim agora: quem recalcula rota de lá pula para cá?Não”, disse e acrescentou: “O Kadu já tem um tempo que ele está recalculando. É igual a vinda do Victor e da Rayanne”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!