'Carol está controlando o jogo de Radamés’, comenta Everton | Power Couple

Everton resolveu tirar satisfação sobre a atitude de Radamés no jogo. O marido de Emilyn contou para Junior que a justificativa do ex-peão foi de mudança de estratégia. “Ele falou para a gente que na Fazenda ele foi muito legal e não funcionou. Então, para cá, ele vai fazer esse Rada que está fazendo”, disse. Em depoimento Everton desabafou: “Eu acho que a Carol está controlando o jogo de Radamés. O jogo é sujo e manipulador”, avaliou ao lado da esposa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!