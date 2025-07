Carol se incomoda com Ray: 'Tudo é sobre ela' | Power Couple

No dia seguinte à Prova dos Homens, o clima de tristeza e preocupação ainda tomava conta da casa. Em uma conversa no Quarto Pêssego, Carol afirmou que se sente extremamente incomodada com Rayanne. O motivo? Para a judoca, a miss acha que "tudo é sobre ela". Carol citou uma situação em que Radamés e Rafa chegaram tristes na mansão após a prova e eles foram muito insensíveis ao ficar se vangloriando da atitude de Victor. "Quando você está mal porque perdeu, você não quer ouvir que o colega foi mega visionário, inteligente e desenvolveu uma super estratégia que deu certo", disse a judoca.



