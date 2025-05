'Carta fora do baralho!' Emilyn e Everton trituram casal no Quebra Power | Power Couple

A dinâmica Quebra Power deste domingo trouxe a pergunta: "Qual é o casal 'carta fora do baralho'?" Emilyn e Everton, sorteados para a primeira resposta, escolheram Talira e Pessina, justificando a decisão pela percepção de que o casal não demonstra interesse em interagir dentro da Mansão Power e no jogo. Talira e Pessina tiveram a oportunidade de se defender da acusação.



