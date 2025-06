Casais aproveitam e curtem mais uma festa no Power Couple

Na noite dessa sexta-feira (20), rolou uma das festas mais animadas desta edição do Power Couple. Teve dança, cantoria e muita animação por parte dos participantes, que algumas vezes até esqueceram a divisão de grupos para curtirem juntos. Kadu, aniversariante do dia, aproveitou a comemoração dos seus 73 anos para se divertir com os participantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!