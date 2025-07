Casais buscam prêmio valioso na Prova dos Casais | Power Couple

A missão dos casais é desvendar os enigmas das estações, que representam os cinco sentidos. Para isso, eles terão que ter muita sintonia e, principalmente, comunicação. Os primeiros a entrarem na sala de provas foram Tali e Rafa. O repórter fez a prova com muita calma, o que deixou Tali agitada. Na sequêcia, foi a vez de Carol e Radamés. O casal de atletas até estava bem, mas Radamés se enrolou na etapa do paladar e do olfato, o que pode impactar o resultado da prova.



