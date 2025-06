Chegou o momento de se acabar na dança em Festa Jabuticaba nesta sexta-feira (20). Após dias de tensão, os participantes aproveitaram para se divertir e se deliciar com as comidas e bebidas disponíveis em dia de curtição. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!