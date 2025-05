Casais comentam falas de Ana Paula após festa | Power Couple

Carol e Radamés discutiram com Tali e Pessina e Silvia e André sobre as falas de Ana Paula após a festa Melancia. A modelo fitness brincou com Adriana ao dizer que ambas estariam na próxima DR e que era para a corretora de imóveis se preparar. A judoca revelou que gostaria que os dois casais fossem para a próxima DR, assim como Nat e Eike.



