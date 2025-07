A última celebração da edição foi pra lá de emocionante! Os casais curtiram um jantar romântico especial, com a trilha sonora tocada ao vivo no piano. Além disso, Felipe Andreoli deu um spoiler do que vai acontecer na última semana. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!