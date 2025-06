Casais da DR fazem último apelo ao público para permanecerem no jogo | Power Couple

E o programa desta quinta-feira (26) começou com os casais da DR defendendo a permanência no jogo. Cris e Kadu expressaram a vontade de ficar até a final do programa. Já Nat e Eike falaram que estão vivendo um sonho, mas que tem muita coisa para eles viverem na Mansão Power. Por fim, Tali e Rafa ressaltaram que estão jogando com o coração e sempre mantendo seu posicionamento.



