Casais debatem sobre o leilão das Esferas do Poder | Power Couple

Logo após a dinâmica de apostar um valor para tentar conquistar as esferas, os casais debateram sobre valores, possibilidades e estratégias. No Quarto Uva, Adriana, Nat, Eike e Dhomini afirmaram que os rivais fariam de tudo para pegar as esferas, já que estão com muito medo da DR. "Quem tem medo de ir para a DR, a covardia faz jogar [o valor da aposta] lá em cima", disse Adriana. Enquanto isso, Radamés e Carol tentavam ouvir pela porta o diálogo dos participantes. Eike percebeu que alguém poderia estar ouvindo a conversa e foi olhar, quase pegando o ex-jogador no flagra. "Se eu pegar no flagra, vai ser legal também", disse Eike.



