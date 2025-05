Casais descobrem de quem Giovanna e Diego tem ranço | Power Couple

Chegou o momento que os casais descobriram qual o nível de ranço que Giovanna e Diego tem por certas duplas. Rafa Brites e Felipe Andreoli apresentaram as categorias do ‘Rançômetro’. Em seguida, os apresentadores revelaram que Tali e Rafa foram escolhidos como ‘casal amorzinho’, enquanto Bia e Gui foram indicados como ‘casal tanto faz’. A estudante e o ator tiveram direito de resposta. Veja como foi!



