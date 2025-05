Casais discutem no pós Prova das Mulheres | Power Couple

Após o final da prova, os casais retornaram para a Mansão e o clima esquentou. Enquanto alguns casais estavam felizes por cumprirem a prova, outros discutiram. Em conversa na sala, Rayanne cobrou Victor sobre o valor apostado. A miss disse que eles precisavam se alavancar no game e disparou: "Por R$ 15 mil eu nao comeria as baratas". Quem também discutiu foi Emilyn e Everton. Ao não concluir a prova, Everton disse que apostou tudo para tentar ver os filhos. A modelo não gostou do parceiro ter colocado esse peso nela e desabou em choro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!