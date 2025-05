Casais fazem a brincadeira do cabelo maluco na Suíte Power | Power Couple

Na Suíte Romã, o grupo do Casal Power resolveu fazer a brincadeira do cabelo maluco. Os participantes aproveitaram o momento para alfinetar outros casais e descontrair após a DR. Durante a dinâmica, André brincou fazendo a “dança da cobrinha”, relembrando a sua fala após a eliminação de Fran e Junior, quando o motorista chamou a influenciadora de “cobra caninana”. Tali e Pessina comentaram a atitude de André após ficarem sozinhos.



