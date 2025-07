Casais fazem lances pelas Esferas do Poder | Power Couple

Após as discussões no Quebra-Power, os casais tiveram a oportunidade de conquistar as Esferas do Poder através de um leilão. A dupla que desse o maior lance garantiria o poder que pode mudar o rumo do jogo. Os casais Eikos e Furlan ficaram receosos na hora de escolher o valor de lance, uma vez que são as duplas com os menores saldos no ranking. Enquanto Dhomini ficou receoso, Adriana não teve medo de arriscar. Por fim, Tali e Rafa acreditaram que essa seria a chance de se salvarem da próxima DR.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!