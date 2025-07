Casais montam pódio no Quebra-Power | Power Couple

No Quebra-Power desta segunda-feira (30), os casais precisavam apontar qual outra dupla eles gostariam que chegassem na final com eles e quem mereceria ficar pelo caminho. Rayanne e Victor foram os primeiros. Eles escolheram Carol e Radamés para garantir o segundo lugar da competição, enquanto revelaram que gostariam de ver Nat e Eike eliminados. Logo em seguida, Adriana e Dhomini deram a medalha de prata para Nat e Eike e a medalha de latão para Carol e Radamés. Ambos os apontamentos geraram bate-bocas entre as duplas.



