Casais precisam apontar quem não aguentam mais no jogo durante Quebra-Power | Power Couple

No Quebra-Power desta segunda-feira (16), os casais tinham que apontar qual outra dupla eles não aguentavam mais e mandá-los “catar coquinhos”, de forma literal. Isso porque eles precisavam jogar vários minis cocos no chão e o casal apontado precisava pegá-los. Nat e Eike foram os primeiros e apontaram Silvia e André, dizendo que a relação entre eles estremeceu após receberem votos deles. A produtora de eventos rebateu apontando o casal Eikos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!