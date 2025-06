Casais precisam de agilidade e sintonia para concluir a última prova desse ciclo | Power Couple

Para concluir a Prova dos Casais, as duplas precisavam de habilidade, mas também de muita pontaria. Os primeiros a entrarem no campo de prova foram Rayanne e Victor. O casal mostrou ter muita sintonia e completaram a prova. Na sequência, foi a vez de Cris e Kadu, que tiveram um pouco de dificuldade na movimentação nas cordas. E após três semanas consecutivas, Adriana e Dhomini finalmente voltaram ao campo para a terceria prova do ciclo. O casal aparentou dificuldades no começo, mas depois se entenderam. Na hora de acertar a última bola, Dhomini não conseguiu e Adriana teve que corrigir o erro do marido. Confira!



