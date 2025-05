Casais questionam atitude de Eike após confusão de Dhomini | Power Couple

O debate na Suíte Romã teve como foco principal as atitudes de Eike durante a semana passada. Rayanne comentou que o ator levou um livro para a Mansão que tem uma passagem sobre perdão. A miss, então, questionou por que ele não tentou convencer Dhomini a se desculpar com Carol. "Não precisa ler um livro para pedir perdão", afirmou Tali. A produtora disse que Eike só foi conversar com o empresário após quatro dias e que a atitude dele foi planejada para ser o "salvador da pátria".



