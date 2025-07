Casais recebem surpresa emocionante na reta final do jogo | Power Couple

A última noite de festa do Power Couple foi cheia de emoções e lágrimas. Depois de curtirem um clima romântico, os casais receberam uma surpresa super especial de pessoas que eles amam e que os aguardam fora da Mansão. Cada dupla ganhou uma caixa com lembranças e uma visita inesperada. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!