Os casais aproveitaram o dia de sol na piscina, na última quinta-feira (8), com churrasco do lado de fora da Mansão Power antes da tensão da primeira eliminação. Dhomini assumiu a churrasqueira enquanto as outras duplas se divertiam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!