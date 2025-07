Casais relembram trajetória no jogo | Power Couple

Ao final da dinâmica, os casais que ainda estão no jogo falaram sobre o que fez eles chegarem até essa etapa. Sem titubear, Dhomini afirmou que a responsável foi Adriana. "Esse equillíbiro entre razão e emoção, eu acho que fez a gente chegar até aqui", disse a corretora. Carol e Radamés falaram na sequência e concordaram que a palavra deles é garra. "A gente viveu isso aqui como se fosse um campeonato de mata-mata", afirmou Radamés. Já Rayanne e Victor, os maiores vencedores de provas, falaram que o importante foi a sintonia. Por fim, Tali e Rafa concordaram que não fariam nada diferente para chegar onde estão no jogo.



