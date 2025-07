Casais repercutem formação da DR | Power Couple

O clima na Mansão Power foi de tensão após a formação da DR da última quarta-feira (2). Tali e Rafa não foram estratégicos ao escolher quem indicaria para a berlinda e o desenrolar do jogo fez com que os maiores aliados do casal, Carol e Radamés, fossem para a berlinda. Diante da situação, todas as duplas só falaram disso na casa.



