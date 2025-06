Casais se preparam para primeira prova do ciclo | Power Couple

Na reta final do Power Couple, os casais estão querendo se dar bem nas provas. As duplas conversaram sobre as apostas da primeira prova do ciclo. “Nesse momento do jogo a pressão é ainda maior na aposta e nas provas”, comentou Nat em depoimento. Ainda, Felipe Andreoli deu um spoiler de como será a Prova das Mulheres. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!