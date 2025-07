Casais voltam a falar de temas que os incomodaram no Quebra-Power| Power Couple

Tali e Rafa chamaram Nat e Eike para ouvir as críticas. Tali trouxe temas do começo do programa. "Se vocês fossem uma escola de samba, vocês são tão sem enredo, que entrariam sem música", disse Eike. A fala do ator foi o suficiente para os berros tomarem conta da dinâmica. Adriana e Dhomini foram os escolhidos de Carol e Radamés na dinâmica. A judoca falou sobre as ações do empresário, dos surtos e da agressividade. Para responder, Adriana disse que os apontamentos não mudam o que ela é. Por fim, na vez de Nat e Eike, o ator disse que Rafa é completamente diferente quando está longe de Tali. "Você quer colocar eu contra o meu marido, então?", disse a produtora. Depois da dinâmica, participantes abriram os prêmios do Quebra-Power.



