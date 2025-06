Casal Eikos e Rayanne e Victor discutem durante Quebra Power | Power Couple

Os apontamentos continuaram no Quebra-Power desta segunda-feira (16). Tali e Rafa mandaram Nat e Eike “catar coquinho” e disseram que é pela fala do ator sobre a forma de andar da produtora. Logo em seguida, Cris e Kadu apontaram Adriana e Dhomini e a influenciadora fitness comentou que o empresário nunca se desculpou com ela pelo embate entre eles. Por fim, Rayanne e Victor escolheram apontar o casal Eikos e citaram a situação da calcinha. A réplica de Eike fez com que as duplas entrassem em um bate-boca.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!