Casal fofoqueiro: Carol e Radamés dão susto em participantes | Power Couple

E no Power Couple vale de tudo, até atrapalhar a fofoca do grupo rival! Antes dos casais deitarem para dormir, o grupo de Dhomini, Adriana, Eike e Ana Paula estava na área externa da casa conversando sobre possíveis votos. O porém é que eles estavam próximos à janela do quarto de Carol e Radamés. A judoca não titubeou em abrir a janela, o que fez com que o grupo rival interrompesse a conversa de uma forma hilária.



