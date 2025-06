Casal Furlan troca provocações com Ana Paula e Antony | Power Couple

Antes da votação desta quarta-feira (4), Adriana convidou Ana Paula, Nat e Emilyn para aproveitar a banheira da Suíte Power e falar sobre o jogo. Já no Quarto Abacaxi, Carol disse para seus aliados que está percebendo que Silvia e André estão se afastando deles. Por fim, durante o intervalo da votação, Ana Paula e Antony bateram boca com o casal Furlan.



