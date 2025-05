Casal Power: Nat e Eike decidem divisão de quartos | Power Couple

Nat e Eike conquistaram o Casal Power da semana em virtude do bom desempenho em provas. A dupla registrou o maior saldo acumulado e ganhou o direito de ocupar a luxuosa Suíte Romã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui! Por outro lado, os dois também tiveram a missão de redistribuir os quartos. Enquanto Emilyn e Everton e Ana Paula e Antony comemoraram o novo dormitório, Carol e Radamés, Silvia e André e Tali e Rafa ficaram com a sala.