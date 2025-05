Casal Prado aposta no 'escuro' para a próxima Prova dos Homens | Power Couple

Após o fim da primeira parte da dinâmica, Gi e Eros comentaram como os participantes se saíram no jogo. A empresária falou sobre a forma como o casal Emilyn e Everton age dentro da casa e que eles não fazem o que falam. "Ele (Everton) acabou de ir ao quarto falar mal do Radamés. Quando a gente é fã, é bom nem conhecer, e o Radamés é uma decepção pra ele. Por que ele não botou o Radamés, então, na banheira?". Depois, o casal já eliminado apostou no "escuro", ou seja, sem saber como será a Prova dos Homens, em Nat e Eike. "Para movimentar o jogo", segundo Eros.



