Churrasquinho do Dhomini: participantes curtem almoço para aliviar o estresse| Power Couple

O dia seguinte da Prova dos Casais se iniciou com brincadeiras. Carol, Tali, Rafa, Victor e André decidiram se esconder de Radamés e os participantes caíram na risada. "Vocês acharam que eu iria procurar vocês para fofocar, né?", disse Radamés. Contudo, a discussão sobre votos ainda era o assunto principal. "A gente sempre acorda no dia da DR com aquela pergunta: "Quantos votos vamos tomar dessa vez?", disse Ana Paula. Mas, mesmo com todo esse clima no ar, o almoço foi de descontração. Dhomini tomou a frente, acendeu o fogo e tratou de assar carnes para os participantes.



