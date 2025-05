Ciúmes? Eike aparece com bochecha rosa, e Nat questiona: ‘Quem te beijou?’ | Power Couple Beatriz, que também estava no grupo, presenciou o debate do casal

Na TV|Do R7 08/05/2025 - 21h25 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share