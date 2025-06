Clima esquenta durante o Quebra-Power | Power Couple

Como previsto, Carol e Radamés chamaram Adriana e Dhomini. Após diversos apontamento da judoca, Adriana ouviu, disse que respeita as falas dela e que não iria se manifestar. Mas o clima pesou mesmo no debate entre Nat, Eike, Rayanne e Victor. O embate das duplas foi em cima de coisas que já ocorreram, como a discussão sobre a roupa íntima de Nat. O debate foi produtivo, mas longo, e precisou ser interrompido pelos outros participantes na base das palmas. Confira!



