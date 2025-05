Depois de um dia de tensão, os casais se descontraíram em festa nesta sexta-feira (9). Além de muita música e dança, os participantes aproveitaram as comidinhas que a temática tropical trouxe nesta sétima edição do reality.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!