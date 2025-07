Com R$ 91 mil, Tali e Rafa levaram as Esferas do Poder e estão imunes a essa DR. Além disso, o casal indicou Nat e Eike direto para ocupar o primeiro banquinho. Com isso, o pior saldo do ciclo, Carol e Radamés ocuparam a segunda cadeira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!