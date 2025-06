Com tropeços, duplas concluem Prova dos Casais | Power Couple

Com alguns tropeços, Carol e Radamés e Tali e Rafa concluíram a Prova dos Casais desta Quarta-feira (18). Junto de André, Sílvia mostrou habilidade em colocar as roupas no cabide. As duplas estavam juntas em um mesmo pijama e tiveram que organizar tarefas domésticas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!