‘Como o Radamés vota em outra pessoa?’, diz Dhomini | Power Couple

Na reta final do Power Couple, os participantes buscam ser muito estratégicos. Na última quarta-feira (25), a DR foi formada e Cris e Kadu, Tali e Rafa e Nat e Eike sentaram no banquinho da berlinda. “Os meus inimigos não podem me abandonar assim não. Como o Radamés vota em outra pessoa? Carol e Radamés estão me traindo”, disse Dhomini em tom de brincadeira em depoimento. A indicação da judoca foi o toque final para colocar Nat e Eike na mira.



