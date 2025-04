Confira a entrada dos 14 casais na Mansão Power | Power Couple

O Power Couple estreia com novos casais, novos apresentadores e uma Mansão Power mais luxuosa do que nunca. Rafa Brites e Felipe Andreoli comandam a nova edição, que está mais animada do que nunca. Na abertura, os 14 casais se apresentaram e já deram spoiler do que os telespectadores podem esperar dessa sétima temporada. Veja como foi a entrada deles!



