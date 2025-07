Confira a performance de Carol e Radamés na Prova dos Casais | Power Couple

Carol e Radamés deram tudo de si na Prova dos Casais desta terça-feira (8). A dupla, que foi a última a encarar o desafio, aproveitou para descarregar a tensão da final. “Estava precisando mesmo descarregar algumas coisas depois de ontem”, disse a judoca, referindo-se ao Quebra-Power do último domingo (6). “Essa parte de usar a ferramenta é a mais gostosa, porque eu sou muito ogra”, acrescentou a esposa do ex-atleta em depoimento.



