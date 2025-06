Confira como foi a Festa Pêssego e a celebração dos casais | Power Couple

Na noite da última sexta-feira (6), os participantes aproveitaram a Festa Pêssego no Power Couple. Após um ciclo tenso e cheio de emoções, os casais tiveram um tempo para desestressar e aproveitar o baile com os aliados. Quem mais curtiu foi Carol, que comemorou mais um ano de vida e a volta de mais uma DR, ao lado de Radamés.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!