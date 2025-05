Confira como foi a Prova dos Casais desta quarta-feira (21) | Power Couple

A Prova dos Casais foi de certo modo "peculiar". Uma pessoa do casal entrava em uma boneca gigante e com os comandos do parceiro, ela tinha que derrubar as baratas que infestaram a Sala de Prova. O primeiro a participar foi o casal Bilu, e Junior teve um pouco de dificuldade. O segundo casal foi Sílvia e André, que teve um aproveitamento um pouco melhor.



