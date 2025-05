Confira o que rolou no Quebra Power | Power Couple

A dinâmica do Quebra Power desta semana foi direta: quem é o biscoiteiro da edição? Carol e Radamés não pouparam as palavras e falaram que Ana Paula e Antony tentam, de toda forma, chamar a atenção. Carol salientou que Ana Paula tem diversas facetas no jogo: "Tem hora que ela é barraqueira, que ela é a fina, a equilibrada, a desequilibrada...". Antony respondeu que eles vieram para o Power Couple para aparecer e Ana Paula complementou: "Eu não vim aqui para te agradar". Adriana e Dhomini falaram que os biscoiteiros são Silvia e André.



