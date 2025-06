Confira quem se saiu melhor no duelo entre Radamés e Rafa na Prova dos Homens | Power Couple

No campo de prova, o que não faltou foi esforço e suor. A prova, que foi realizada com dois participantes por vez, dependia não só da agilidade, como também da atenção ao cotidiano do casal. Radamés foi bem, contudo, precisava acertar sete das oito perguntas, e o ex-jogador não completou a prova. Na hora de Rafa, a tensão ficou maior após a dupla errar a primeira pergunta, mas depois foram só acertos e o casal dobrou a aposta de R$ 39 mil de Tali.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!