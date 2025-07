Carol e Radamés se livraram da última DR do Power Couple e estão na final. Com 11,54% dos votos, Tali e Rafa foram eliminados e ocuparam a quarta colocação na edição. Os casais, que estavam muito próximos durante o jogo, despediram-se emocionados.



