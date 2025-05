‘Continuamos achando ele hiper incoerente’, diz Rayanne sobre volta de Everton | Power Couple

A última quinta-feira (29) foi marcada pelo resultado da DR, que deixou os participantes apreensivos para alinhar estratégias de jogo. Emilyn e Everton foi o primeiro casal do trio a voltar para a Mansão. “A volta deles não muda nada, continuamos achando que ele [Everton] é hiper incoerente, acho que quem está vendo, viu as falas ofensivas dele e a falta de respeito”, disse a atriz em depoimento. Teve ainda a volta de Tali e Rafa e algumas “caras e bocas”.



