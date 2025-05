Cris confronta Tali por atitude que considerou 'deboche' durante briga com Gretchen | Power Couple

Na dinâmica 'Quebra Power' deste domingo (18), o clima esquentou entre os casais. Cris e Kadu indicaram Tali e Rafa para tomar um banho por "jogar sujo", apontando atitudes dos adversários com as quais não concordam. Cris destacou o tom de deboche e as risadas de Tali durante discussão com Gretchen. "Pode rir, mas eu acho deboche", disparou. "Ninguém ganha gritando nada", completou.



