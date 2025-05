Cris e Kadu ganham as Esferas do Poder ao final do Quebra Power | Power Couple Com o fim da dinâmica e a abertura dos envelopes, além de Cris e Kadu, outros três casais ganharam prêmios

Na TV|Do R7 18/05/2025 - 19h11 (Atualizado em 18/05/2025 - 19h11 )

