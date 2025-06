Cris e Kadu são os primeiros a sentar no banquinho da DR | Power Couple

Enquanto uns ficam felizes pelo resultado da prova, outros nem tanto... Dessa vez, Cris e Kadu foram os piores na realização da prova, terminaram em cinco minutos e oito segundos, e foram automaticamente para o banquinho da DR. O segundo banco foi preenchido na sequência por Rayanne e Victor, que fecharam o ciclo com o pior saldo. Agora, dependerá da votação e do poder das esferas para ver quem completará a dinâmica de eliminação da semana.



