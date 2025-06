Cris e Kadu são salvos da DR; Sílvia e André são eliminados | Power Couple

Cris e Kadu foram salvos da DR e voltaram para a Mansão Power na noite desta quinta-feira (19). Como consequência, Sílvia e André foram o sétimo casal a deixar o Power Couple, com 31,74%. A Herança da DR ficou para Tali e Rafa, que poderão cancelar a aposta na primeira prova do ciclo.



