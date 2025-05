Cris é questionada por Giovanna e Carol sobre escolhas no Quebra Power | Power Couple Tanto a judoca quanto a influenciadora não ficaram contentes com as decisões de Cris e Kadu no Quebra Power

Na TV|Do R7 06/05/2025 - 23h19 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share